В поджоге двери банка в Петербурге подозревается 77-летняя пенсионерка

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

В поджоге двери банка, который расположен в доме 105 по проспекту Ветеранов, подозревают 77-летнюю петербурженку. Об этом пишет 78.ru.

Пожилая женщина была задержана накануне в собственной квартире на улице Партизана Германа. Пока детали произошедшего выясняются, ее поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Пожар в офисе одного из банков произошел вечером 9 февраля. Огонь повредил дверь в общий холл, которая ведет, в том числе, и в рыбный магазин. Брошенную бутылку обнаружили позже недалеко от места возгорания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Ранее мы рассказывали о том, что в поджоге покрышек в доме на улице Фрунзе подозревают двух школьников.

Фото: Telegram / Mash на Мойке