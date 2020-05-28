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Видео: в Шушарах загорелись мусор и покрышки

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Пожар не представляет опасности.

Утром 28 мая в промышленной зоне в Шушарах произошел пожар. Клубы черного дыма заметили жители разных районов города.

Как стало известно Piter.TV от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел по адресу улица Ленина, 2. В огне оказался мусор и покрышки на площади 100 кв.метров, угрозы это не представляет. 

О том, что видно дым, сообщили жители Фрунзенского, Невского и Московского районов. 

Накануне на месте строительства жилого комплекса сгорели два гаража, три человека погибли. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: пожар, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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