Видео: в Шушарах загорелись мусор и покрышки

Пожар не представляет опасности.

Утром 28 мая в промышленной зоне в Шушарах произошел пожар. Клубы черного дыма заметили жители разных районов города.

Как стало известно Piter.TV от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел по адресу улица Ленина, 2. В огне оказался мусор и покрышки на площади 100 кв.метров, угрозы это не представляет.

О том, что видно дым, сообщили жители Фрунзенского, Невского и Московского районов.

Накануне на месте строительства жилого комплекса сгорели два гаража, три человека погибли.

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