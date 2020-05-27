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В пожаре на Космонавтов сгорели три человека

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Их тела обнаружили уже после ликвидации огня.

Жертвами пожара на Космонавтов, 106 стали три человека. Как стало известно ранее, около стройки жилого комплекса загорелись два гаража. 

После ликвидации огня в гараже были найдены тела трех погибших с термическими ожогами, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". На месте работает прокурор Московского района Валерий Узляков.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. В ведомстве намерены дать оценку ситуации, установить лиц, которые причастны к ситуации, а также установить правомерность нахождения на территории. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: гаражи, пожар, пожар на космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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