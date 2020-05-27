В пожаре на Космонавтов сгорели три человека

Их тела обнаружили уже после ликвидации огня.

Жертвами пожара на Космонавтов, 106 стали три человека. Как стало известно ранее, около стройки жилого комплекса загорелись два гаража.

После ликвидации огня в гараже были найдены тела трех погибших с термическими ожогами, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". На месте работает прокурор Московского района Валерий Узляков.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. В ведомстве намерены дать оценку ситуации, установить лиц, которые причастны к ситуации, а также установить правомерность нахождения на территории.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"