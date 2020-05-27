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Видео: на Космонавтов загорелись несколько гаражей

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Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

В Московском районе Петербурга днем 27-го мая сгорел гараж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, 106. Сообщение о пожаре поступило в 13:35. Как стало известно, там полностью выгорел неэксплуатируемый гараж и частично обгорел еще один гараж, который также не используется.

В 13:57 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших уточняются. 

После происшествия прокуратура организовала проверку. В ведомстве намерены дать оценку ситуации, установить лиц, которые причастны к ситуации, а также установить правомерность нахождения на территории. 

Сейчас на участке идет строительство жилого комплекса.

Ранее в Сестрорецке сгорел нежилой частный дом. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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