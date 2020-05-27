Видео: в Сестрорецке загорелся частный дом

Днем 27 мая в Курортном районе Петербурга произошел серьезный пожар. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял происходящее на видео.
В МЧС сообщение о пожаре по адресу Перепадская набережная, 3 поступило в 12:45. Как сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу, возгорание произошло в одноэтажном нежилом частном доме. Пламя охватило 40 кв.метров. По информации очевидцев, дом серьезно пострадал. Сведений о пострадавших не поступало.
В 13:29 пожар ликвидировали.
Ранее при пожаре в частном доме в Петродворцовом районе пострадали двое.
Видео: Piter.TV
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