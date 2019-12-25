В пожаре из-за возгорания постельного белья на Шаврова пострадал один человек

В Приморском районе Петербурга произошел пожар, в ходе которого пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу.

Днем в понедельник, 28 августа, спасателям поступило сообщение о том, что в доме на улице Шаврова начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, в одной из квартир дома происходило горение постельных принадлежностей на площади 5 квадратных метров.

Спасателям удалось ликвидировать пожар за 40 минут. Однако без жертв не обошлось. В пожаре пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.

К тушению пожара было привлечено 4 единицы специальной техники и 17 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что на Аптекарской набережной загорелся туристический автобус.

Фото: Piter.TV