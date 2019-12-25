  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре в Приморском районе пострадала женщина
Сегодня, 8:12
41
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в Приморском районе пострадала женщина

0 0

В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 "квадрата".

В Приморском районе вечером 10 декабря произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Стародеревенская, 23к1, поступило на пульт спасателей вчера в 22:09. В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 "квадрата". Огонь был ликвидирован к 22:36. 

В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в однокомнатной квартире на Ветеранов пострадала женщина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, стародеревенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии