При пожаре в Приморском районе пострадала женщина

В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 "квадрата".

В Приморском районе вечером 10 декабря произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Стародеревенская, 23к1, поступило на пульт спасателей вчера в 22:09. В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 "квадрата". Огонь был ликвидирован к 22:36.

В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в однокомнатной квартире на Ветеранов пострадала женщина.

Фото: Piter.TV