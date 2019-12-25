При пожаре в Приморском районе пострадала женщина

В Приморском районе вечером 10 декабря произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании по адресу: улица Стародеревенская, 23к1, поступило на пульт спасателей вчера в 22:09. В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 "квадрата". Огонь был ликвидирован к 22:36.
В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося устанавливают.
Ранее на Piter.TV: при пожаре в однокомнатной квартире на Ветеранов пострадала женщина.
Фото: Piter.TV
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