При пожаре в однокомнатной квартире на Ветеранов пострадала женщина

Возгорание произошло в однокомнатной квартире.

В 15:32 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло в доме №152/1 по Проспекту Ветеранов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС.

Обстановка площадью в 20 метров горела в однокомнатной квартире. Ликвидировать горение удалось к 16:05 силами 15 спасателей на 3 машинах. Во время пожара в квартире пострадала женщина. Ее оперативно госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Булычева. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц путем поджога покрышек на лестничной площадке дома.

Фото: Piter.TV