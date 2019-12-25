  1. Главная
В Парголово загорелся ангар размером 15 на 100 метров
Сегодня, 10:59
В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Выборгском районе Петербурга утром 13 февраля произошел мощный пожар. Как рассказали в МЧС России, сообщение о возгорании на улице Первого Мая в Парголово поступило спасателям в 09:02. 

Полыхает ангар размером 15 на 100 метров, площадь пожара устанавливается. В настоящее время сведений о пострадавших нет. Тушат огонь 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Детали происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: смертельный пожар на Бухарестской улице обернулся уголовным делом. Погиб человек, сообщалось о пострадавших. Были эвакуированы 20 жильцов. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

