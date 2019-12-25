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Из горевшего дома на улице Ворошилова эвакуировали восемь человек
Сегодня, 8:46
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Из горевшего дома на улице Ворошилова эвакуировали восемь человек

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В четырехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 25 квадратных метров.

В Невском районе произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на улице Ворошилова, 25к1, поступила на пульт спасателей 9 сентября в 07:24. 

В четырехкомнатном жилище общей площадью 100 квадратных метров полыхала обстановка на площади 25 квадратных метров. Потушили огонь в 08:15. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Были эвакуированы восемь человек. К ликвидации пожара привлекали 19 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на улице Пограничника Гарькавого мужчину доставили в больницу. В двушке горела обстановка на 2 квадратных метрах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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