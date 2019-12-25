Из горевшего дома на улице Ворошилова эвакуировали восемь человек

В четырехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 25 квадратных метров.

В Невском районе произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на улице Ворошилова, 25к1, поступила на пульт спасателей 9 сентября в 07:24.

В четырехкомнатном жилище общей площадью 100 квадратных метров полыхала обстановка на площади 25 квадратных метров. Потушили огонь в 08:15.

По предварительным данным, никто не пострадал. Были эвакуированы восемь человек. К ликвидации пожара привлекали 19 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что после пожара на улице Пограничника Гарькавого мужчину доставили в больницу. В двушке горела обстановка на 2 квадратных метрах.

Фото: Piter.TV