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После пожара на Пограничника Гарькавого мужчину доставили в больницу
Сегодня, 14:49
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После пожара на Пограничника Гарькавого мужчину доставили в больницу

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В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 2 квадратных метра.

В Красносельском районе произошел пожар с пострадавшим. Об этом пишет 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Информация о возгорании в доме на улице Пограничника Гарькавого, 46к2, поступила спасателям сегодня в 13:24. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 2 квадратных метра. Потушили огонь в 13:45. 

В результате травмы получил мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение города. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС России и три единицы техники. Причины происшествия будут устанавливать дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара на улице Пасторова пострадала женщина. В четырехкомнатной квартире площадью 90 квадратных метров также загорелась обстановка.

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, пожар
Категории: Происшествия, Пожар, Новости СПб, Лента новостей,

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