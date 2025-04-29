После пожара на Пограничника Гарькавого мужчину доставили в больницу

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 2 квадратных метра.

В Красносельском районе произошел пожар с пострадавшим. Об этом пишет 4 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Информация о возгорании в доме на улице Пограничника Гарькавого, 46к2, поступила спасателям сегодня в 13:24. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 2 квадратных метра. Потушили огонь в 13:45.

В результате травмы получил мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение города. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС России и три единицы техники. Причины происшествия будут устанавливать дознаватели.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на улице Пасторова пострадала женщина. В четырехкомнатной квартире площадью 90 квадратных метров также загорелась обстановка.

Фото: Piter.TV