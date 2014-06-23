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Во время пожара на улице Пасторова пострадала женщина
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Во время пожара на улице Пасторова пострадала женщина

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В четырехкомнатной квартире площадью 90 квадратных метров полыхала обстановка.

В Адмиралтейском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом пишет 2 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

В четырехкомнатной квартире площадью 90 квадратных метров в доме на улице Пасторова полыхала обстановка. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 14:18. Потушили огонь уже к 15:30. 

Различные травмы получила женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. На месте работали 17 сотрудников МЧС России и четыре спецмашины. Все обстоятельства случившегося установят дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: на Кольцевой автодороге в Московском районе сгорела легковушка. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, пожар
Категории: Пожар, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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