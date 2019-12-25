Из горящего дома на Антонова-Овсеенко эвакуировали 10 человек

В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 3 "квадратах".

В Невском районе рано утром 18 февраля произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 9к1 по улице Антонова-Овсеенко поступила на пульт спасателей в 06:33. В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 3 "квадратах". С огнем справились к 07:09.

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV