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Из горящего дома на Антонова-Овсеенко эвакуировали 10 человек
Сегодня, 8:10
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Из горящего дома на Антонова-Овсеенко эвакуировали 10 человек

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В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 3 "квадратах".

В Невском районе рано утром 18 февраля произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в доме 9к1 по улице Антонова-Овсеенко поступила на пульт спасателей в 06:33. В комнате площадью 12 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 3 "квадратах". С огнем справились к 07:09. 

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. 

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Рощино во время пожара в деревянном доме погибли два человека. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, улица антонова-овсеенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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