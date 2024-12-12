В Рощино во время пожара в деревянном доме погибли 2 человека

В Рощино (Ленинградская область) во время пожара погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В поселке Рощино на улице Красная, дом 39, 17 февраля загорелся деревянный дом на 4 квартиры. На месте пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
В настоящий момент пожарные расчеты МЧС России по Ленинградской области локализовали пожар.
Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку по факту пожара в посёлке Рощино. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
Фото и видео: прокуратура Ленобласти
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