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На Смоляной улице вспыхнул цех металлообработки
Сегодня, 15:02
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На Смоляной улице вспыхнул цех металлообработки

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Огонь охватил два "квадрата".

Сегодня, 22 апреля, в Невском районе произошел пожар. На Смоляной улице, 15, горел цех металлообработки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:53. Огонь охватил два "квадрата". 

Тушить пожар отправились 10 спасателей и две спецмашины. Пламя ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Лупполово вечером сгорела баня.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горел цех металлообработки, мчс, пожар в невском районе, смоляная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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