На Смоляной улице вспыхнул цех металлообработки

Сегодня, 22 апреля, в Невском районе произошел пожар. На Смоляной улице, 15, горел цех металлообработки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:53. Огонь охватил два "квадрата".
Тушить пожар отправились 10 спасателей и две спецмашины. Пламя ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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