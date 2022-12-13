На Смоляной улице вспыхнул цех металлообработки

Огонь охватил два "квадрата".

Сегодня, 22 апреля, в Невском районе произошел пожар. На Смоляной улице, 15, горел цех металлообработки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:53. Огонь охватил два "квадрата".

Тушить пожар отправились 10 спасателей и две спецмашины. Пламя ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv