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В Лупполово вечером сгорела баня
Сегодня, 11:22
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В Лупполово вечером сгорела баня

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В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне вечером, 21 апреля, в Ленобласти произошел пожар. В деревне Лупполово полностью сгорела баня. Очевидцы поделились фото с места случившегося в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

С огнем боролись  дежурный караул ПСС Агалатово и пожарные. Пламя потушили. Огонь полностью уничтожил домик.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Парголово полыхал магазин.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: ленобласть, лупполово, мчс, пожар в лупполово, сгорела баня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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