В Парголово полыхал магазин

Инцидент произошел утром.

Сегодня, 22 апреля, в Парголово произошел пожар. Продуктовый магазин вспыхнул в Толубеевском проезде, 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:33. Инцидент произошел в подсобном помещении. Выяснилось, что вспыхнул электрощит.

Огонь распространился по площади два "квадрата". Его потушили 10 спасателей и две спецмашины.

В 10:52 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали хулиганов, которые стреляли по трамваю.

Фото: Piter.tv