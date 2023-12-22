В Моравском переулке горел мусор в квартире

Пожар произошел на балконе.

Во Фрунзенском районе сегодня, 10 апреля, произошел пожар. В Моравском переулке в доме № 7, корпус 1, вспыхнул мусор на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:15. В двухкомнатной квартире пламя охватило три квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 15 спасателей. В 16:40 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что росгвардейцы помогли маленькому потерявшемуся петербуржцу вернуться домой.

Фото: Piter.tv