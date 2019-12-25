Прокуратура заинтересовалась пожаром склада в Металлострое

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту возгорания складских помещений, расположенных в Металлострое. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 12 тысяч м2. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет организована пожарно-техническая экспертиза, с целью установления причин возгорания.

Прокуратура также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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