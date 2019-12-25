В Металлострое горят постройки на площади более 2 тысяч квадратов

С огнем борются более 50 человек.

Утром 24 июля в Колпинском районе зафиксировали масштабный пожар, ему присвоили ранг опасности №3. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировали в 6 часов утра по адресу Дорога на Металлострой, 4. Пожар охватил цех и пристройку общей площадью 2400 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

С огнем борются 57 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

Ранее Piter.tv публиковал видео с ДТП в Адмиралтейском районе. Каршеринг протаранил автомобиль скорой помощи.

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Фото: ВКонтакте / Металлострой Online / Михаил Викторович