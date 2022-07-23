Каршеринг протаранил скорую на Обводном канале

Водитель за рулем арендованного автомобиля не пропустил карету.

В субботу, 23 июля, в Адмиралтейском районе каршеринг компании Делимобиль въехал в карету скорой помощи. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

ДТП случилось на перекрестке Обводного канала и улицы Розенштейна. Водитель каршеринга не пропустил специализированный автомобиль. Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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