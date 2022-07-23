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Каршеринг протаранил скорую на Обводном канале

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Водитель за рулем арендованного автомобиля не пропустил карету.

В субботу, 23 июля, в Адмиралтейском районе каршеринг компании Делимобиль въехал в карету скорой помощи. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. 

ДТП случилось на перекрестке Обводного канала и улицы Розенштейна. Водитель каршеринга не пропустил специализированный автомобиль. Информации о пострадавших пока не поступало. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы  сообщили о том, что Kia на полной скорости сбила пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, каршеринг, обводный канал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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