Kia на полной скорости сбила пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта

Молодой человек рухнул на "встречку", но попытался встать.

Вечером в пятницу, 22 июля, на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе произошло ДТП на пешеходном переходе. Пока мужчина перебегал дорогу, его настиг не снизивший скорость автомобиль Kia. Кадр получимся резким — иномарка и молодой человек вылетели на "встречку". Об этом сообщили свидетели аварии в соцсетях.

Судя по записи с видеорегистратора, мужчина кубарем упал на проезжую часть и безуспешно попытался подняться.

В тот же момент из авто выбежала пассажирка, которая покинула место ДТП, не подойдя к пострадавшему. Сам же водитель при выходе из салона растерялся и начал наворачивать круги по проезжей части.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург