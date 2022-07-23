Kia на полной скорости сбила пешехода на набережной Лейтенанта Шмидта

Вечером в пятницу, 22 июля, на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе произошло ДТП на пешеходном переходе. Пока мужчина перебегал дорогу, его настиг не снизивший скорость автомобиль Kia. Кадр получимся резким — иномарка и молодой человек вылетели на "встречку". Об этом сообщили свидетели аварии в соцсетях.
Судя по записи с видеорегистратора, мужчина кубарем упал на проезжую часть и безуспешно попытался подняться.
В тот же момент из авто выбежала пассажирка, которая покинула место ДТП, не подойдя к пострадавшему. Сам же водитель при выходе из салона растерялся и начал наворачивать круги по проезжей части.
Ранее мы сообщили о том, что на Парашютной полыхал Range Rover.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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