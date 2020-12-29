Спасатели тушили автомобиль технической помощи посреди проезжей части у моста Александра Невского

Изнутри транспортное средство серьезно обгорело.

Вечером 24 января спасатели тушили "Камаз", который загорелся посреди проезжей части в Красногвардейском районе. Инцидент попал на видео.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре у дома №7/7 по Заневскому проспекту поступило в 21:08. В 21:38 огонь ликвидировали. Пламя уничтожило в грузовике сгораемые части. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в четырехкомнатной квартире на улице Костюшко произошел пожар.

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург