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Спасатели тушили автомобиль технической помощи посреди проезжей части у моста Александра Невского

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Изнутри транспортное средство серьезно обгорело.

Вечером 24 января спасатели тушили "Камаз", который загорелся посреди проезжей части в Красногвардейском районе. Инцидент попал на видео.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре у дома №7/7 по Заневскому проспекту поступило в 21:08. В 21:38 огонь ликвидировали. Пламя уничтожило в грузовике сгораемые части. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в четырехкомнатной квартире на улице Костюшко произошел пожар. 

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: автомобиль техпомощи, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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