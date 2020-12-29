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В четырехкомнатной квартире на улице Костюшко произошел пожар
Сегодня, 16:35
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nadezhda_sib

В четырехкомнатной квартире на улице Костюшко произошел пожар

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Загоревшаяся квартира расположена на четвертом этаже.

Днем 24-го января в жилом доме на улице Костюшко произошел пожар в четырехкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №82 поступило в 14:34. В 14:59 огонь локализовали. В огне оказалась обстановка на площади 8 кв. метров. В ликвидации пожара принимали участие 12 спасателей. 

Сведения о пострадавших уточняются. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Отрадном ночью сгорели два грузовика. 

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: жилой дом, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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