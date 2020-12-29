В Отрадном ночью сгорели два грузовика

Автомобили выгорели полностью.

В Отрадном (Кировский район Ленобласти) в ночь на воскресенье произошел пожар – сгорели два автомобиля. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там поведали, что дежурный получил сообщение о возгорании на Ленинградском шоссе в первом часу ночи 24 января.

Полностью сгорели два грузовика, пожар удалось ликвидировать спустя 40 минут. Информация о пострадавших не поступала, на месте происшествия работали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Фото: Piter.tv