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В Отрадном ночью сгорели два грузовика
Сегодня, 9:38
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В Отрадном ночью сгорели два грузовика

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Автомобили выгорели полностью.

В Отрадном (Кировский район Ленобласти) в ночь на воскресенье произошел пожар – сгорели два автомобиля. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там поведали, что дежурный получил сообщение о возгорании на Ленинградском шоссе в первом часу ночи 24 января.

Полностью сгорели два грузовика, пожар удалось ликвидировать спустя 40 минут. Информация о пострадавших не поступала, на месте происшествия работали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинградская область, отрадное, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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