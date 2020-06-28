В Лодейном Поле сгорела хозяйственная постройка

Вечером 28-го июня в Лодейном Поле загорелась хозяйственная постройка. Местные жители поделились кадрами с места происшествия.
По информации ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на Октябрьском проспекте поступило в 17:07. На месте работали 12 человек и 12 единиц техники. В огне оказалась хозяйственная постройка на площади 200 квадратных метров.
Пожар ликвидировали в 18:55. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее крупный пожар произошел в Выборгском районе Ленобласти.
Видео: Газета "Кто о чём" (Лодейное Поле и Подпорожье) / VK
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