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В Лодейном Поле сгорела хозяйственная постройка

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Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 28-го июня в Лодейном Поле загорелась хозяйственная постройка. Местные жители поделились кадрами с места происшествия.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на Октябрьском проспекте поступило в 17:07. На месте работали 12 человек и 12 единиц техники. В огне оказалась хозяйственная постройка на площади 200 квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 18:55. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее крупный пожар произошел в Выборгском районе Ленобласти. 

Видео: Газета "Кто о чём" (Лодейное Поле и Подпорожье) / VK

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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