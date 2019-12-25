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В коммунальной квартире на набережной реки Карповки горели постельные принадлежности
Сегодня, 9:35
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В коммунальной квартире на набережной реки Карповки горели постельные принадлежности

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Горела одна из семи комнат.

Вечером 24-го ноября в коммунальной квартире на набережной реки Карповки произошел пожар. По информации Piter.TV, один человек пострадал.

Сообщение о пожаре в доме №36 поступило в 22:13, сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу. Возгорание случилось в одной из комнат семикомнатной коммунальной квартиры. В огне оказались постельные принадлежности и обстановка на площади 3 кв. метров. В целом площадь комнаты 30 кв. метров. 

В 22:52 пожар ликвидировали. 

Мужчина 35-ти лет получил ожоги 1-2 степени, его осматривали медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пансионат в Стрельне не дезинфицировал постельные принадлежности после отдыхающих. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: коммунальная квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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