Пансионат в Стрельне не дезинфицировал постельные принадлежности после отдыхающих

Пансионат рассчитан на пожилых людей.

В пансионате "Стрельна" обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Во время проверки среди отдыхающих выявили 5 человек с симптомами инфекционного заболевания, которые проживали в комнатах с другими получателями социальных услуг. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расследование проводилось 29 октября 2020-го. Пансионат находится на Санкт-Петербургском шоссе, 75. Там не предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором, не проводился сбор постельного белья и личных вещей после перевода или смерти проживающих из комнаты, а также обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере. Также с нарушениями хранились медицинские вещества и растворы. Для посещения санатория от посетителей и сотрудников не требовали справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Piter.TV перечислил лишь некоторые из выявленных нарушений.

Генеральный директор ООО "Золотое время" признал факты нарушения, пояснил, что приняты меры к устранению нарушений, представил письменные доказательства и фотографии. Просил назначить штраф ниже минимального размера.

Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд временно закрыл кафе "Zoom" на Казанской.

Фото: vk.com/vphome / VK