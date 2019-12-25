Суд временно закрыл кафе "Zoom" на Казанской

Сторона защиты отрицала предъявленные обвинения.

В "Zoom cafe" на Казанской улице обнаружили отсутствие социальной дистанции, качественной уборки помещений пищеблока, продукты с истекшим сроком годности. Куйбышевский районный суд Петербурга временно закрыл место общественного питания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Нарушения были обнаружены 13-го ноября 2020-го года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Среди них ― отсутствовал запас дезинфицирующих средств и масок, потоки чистой посуды пересекались с грязной, так же как и готовая продукция с сырой. Бачки для сбора отходов были без крышек, санитарный узел персонала был совместным с посетителями. 1,2 кг продукции были просрочены и так далее.

Защитник попросила прекратить производство по делу, так как отсутствует состав административного правонарушения. По ее словам, за 16 лет работы кафе никаких нареканий не было. У организации есть QR-код, к административной ответственности привлекается впервые. Кроме того, по мнению адвоката, в представленных материал отсутствуют какие-либо объективные доказательства. Более того, были представлены все необходимые журналы, программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий, график уборки, чеки о приобретении СИЗ и так далее.

Несмотря на аргументы стороны защиты, суд приостановил работу кафе на 18 суток.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рестораны и кафе в Петербурге не будут работать в Новый год.

Фото: Zoom Cafe / Instagram