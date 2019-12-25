Рестораны и кафе города не будут работать в Новый год

В пятницу, 13 ноября, вице-губернатор Евгений Елин заявил, что петербургским кафе и ресторанам запрещается работать и обслуживать гостей в новогоднюю ночь.
Так, работа заведений продлится до 23:00. Сейчас чиновники решают, как организовать проверку выполнения данного требования в Новый год.
Напомним, что в Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом.
Ранее мы писали, что в Петербурге упал спрос на проведение новогодних корпоративов.
Фото: Pixabay
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