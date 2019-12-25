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Рестораны и кафе города не будут работать в Новый год
Сегодня, 20:18
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smirenny

Рестораны и кафе города не будут работать в Новый год

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Все заведения будут работать до 11 часов вечера в новогоднюю ночь.

В пятницу, 13 ноября, вице-губернатор Евгений Елин заявил, что петербургским кафе и ресторанам запрещается работать и обслуживать гостей в новогоднюю ночь. 

Так, работа заведений продлится до 23:00. Сейчас чиновники решают, как организовать проверку выполнения данного требования в Новый год.

Напомним, что в Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом. 

Ранее мы писали, что в Петербурге упал спрос на проведение новогодних корпоративов.

Фото: Pixabay

Теги: кафе, новый год, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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