Рестораны и кафе города не будут работать в Новый год

Все заведения будут работать до 11 часов вечера в новогоднюю ночь.

В пятницу, 13 ноября, вице-губернатор Евгений Елин заявил, что петербургским кафе и ресторанам запрещается работать и обслуживать гостей в новогоднюю ночь.

Так, работа заведений продлится до 23:00. Сейчас чиновники решают, как организовать проверку выполнения данного требования в Новый год.

Напомним, что в Петербурге не хватает врачей для лечения больных коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Петербурге упал спрос на проведение новогодних корпоративов.

Фото: Pixabay