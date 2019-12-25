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В Петербурге упал спрос на проведение новогодних корпоративов
Сегодня, 11:47
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге упал спрос на проведение новогодних корпоративов

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Спрос на новогодние корпоративы сократился на 80% по сравнению с предыдущим годом.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что в Северной столице упал спрос на проведение новогодних корпоративных вечеринок. Об этом сообщают агенства, которые занимаются организацией праздников. 

Отмечается, что накануне новогодних праздников спрос на проведение корпоративов сократился на 80% по сравнению с предыдущим годом. Специалисты считают, что такие показатели связаны не только с пандемией коронавируса, но и с ограничительными мерами в Северной столице. 

Напомним, что в городе действует "комендантский час" и рестораны и кафе не могут работать после 23:00.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам запретят ходить в рестораны большими компаниями.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, корпоративы спб, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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