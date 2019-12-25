Петербуржцам запретят ходить в рестораны большими компаниями

Речь идет о том, чтобы запретить размещение за одним столом компаний более четырех человек.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены запретить ходить в рестораны большими компаниями. Об этом заявил зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Речь идет о размещении более четырех гостей за одним столом в ресторанах или кафе Петербурга. Отмечается, что у властей также была идея о запрете обслуживания за барными стойками. Однако от нее временно отказались.

Уточняется, что соответствующее ограничение появится в ближайшей редакции 121-го постановления.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34,5 тыс. человек.

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