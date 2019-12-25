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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34,5 тыс. человек
Сегодня, 10:08
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34,5 тыс. человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34561 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 3659 человек. Из них 85 ― в обсерваторе, 1795 ― контактные, 1779 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 1299 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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