За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34561 человек. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 3659 человек. Из них 85 ― в обсерваторе, 1795 ― контактные, 1779 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 1299 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших.
Фото: Piter.TV
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