Губернатор предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших

Если встанет выбор между экономикой и здоровьем горожан, то город будет на стороне петербуржцев.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной, горожане находятся в непростом положении: рост числа заболевших стабилен. Об этом рассказали "Невские Новости" со ссылкой на губернатора.

Градоначальник заявил, что в ближайшие два дня число заболевших может превысить 1,5 тысячи человек. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, введут новые ограничения. Однако пока Северная столица справляется с ударом пандемии. Александр Беглов отметил, что если встанет выбор между экономикой и здоровьем горожан, то город будет на стороне петербуржцев.

Напомним, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1485 человек, а погибли 62 человека.

Ранее мы писали, что врач предложила перенести концерты в Петербурге из залов на стадионы.

Фото: Piter.TV