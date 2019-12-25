Врач предложила перенести концерты в Петербурге из залов на стадионы

Во время проведения концертов соблюдать социальную дистанцию практически невозможно.

Во вторник, 10 ноября, врач-иммунолог Зоя Скорпилева перенести концерты в Петербурге из залов на стадионы. Об этом сообщают "Невские новости".

Когда с концерта, который должен пройти в "Юбилейном", загоняют в клуб "А2" детей, потому что на эту группу или исполнителя идут подростки, – это полное безобразие. Зоя Скорпилева.

По мнению Скорпилевой, на больших пространствах собравшимся будет легче соблюдать социальную дистанцию. Однако директор концертного агентства Лев Торский заявил, что во концертов соблюдать социальную дистанцию практически невозможно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1485 человек.

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