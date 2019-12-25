В Петербурге выявили еще 62 смерти от коронавируса

По смертности Северная столица занимает второе место в России, уступая только Москве.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 62 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. По смертности Северная столица занимает второе место в стране, уступая только Москве, где за сутки скончались 68 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России зафиксировано 368 новых смертей от КОВИД. После двух столиц по числу умерших в списке следуют Ростовская область (19), Московская область (16), Республика Крым (15), Нижегородская, Иркутские области (по 13), Костромская область и Красноярский край (по 11) и др.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 31 161 россиян. Выздоровели 1 350 741 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала эпидемии родились 52 малыша с положительным тестом на COVID-19.

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