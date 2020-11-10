В Петербурге с начала эпидемии родились 52 малыша с положительным тестом на COVID-19

Никто из младенцев не умер от инфекции.

Сейчас беременные с положительным тестом на COVID-19 рожают в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина и Городской больнице №38 имени Семашко. Наиболее тяжелые пациентки попадают на Пискаревский, в Пушкин – наименее проблемные. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Яна Панютина.

В скором времени рожениц с положительным тестом на коронавирус начнут принимать в роддоме №16.

С начала пандемии положительный тест на коронавирус имели и имеют 606 женщин. К этому числу относятся и те, кто родил и те, кто еще находится в ожидании. С марта текущего года в Петербурге родились 52 малыша с положительным тестом на коронавирус. От инфекции не умер ни один новорожденный.

К сожалению, был один летальный исход – погибли и мать, и ребенок, но причиной смерти была не коронавирусная инфекция. Яна Панютина, начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению

Самый тяжелый случай произошел у беременной женщины на 28-ой неделе беременности. Болезнь развивалась по часам, но врачи Боткинской больницы спасли и мать, и ребенка. Женщина родила в положенный срок в обычно родильном доме.

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