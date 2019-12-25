Антирезусный иммуноглобулин для беременных поступил в Петербург малыми партиями

Массовые поставки препарата в Россию начнутся только с июля 2025.

В Санкт-Петербурге в родильные дома начали поступать первые партии антирезусного иммуноглобулина. Информацию об этом подтвердил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

Препарат необходим для беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови — он помогает избежать иммунного конфликта между матерью и ребёнком.

Как сообщает городской комитет по здравоохранению, на сегодняшний день поставки препарата остаются нерегулярными. Причина — отсутствие предложений на рынке. Из-за этого учреждения вынуждены закупать иммуноглобулин в небольших количествах, чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности. Массовых объемов пока нет.

По данным Минздрава, дефицит ощущается по всей стране. В 75 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, в течение последних месяцев препарат отсутствовал в аптеках и медицинских учреждениях, включая перинатальные центры.

Минздрав планирует ввести дополнительный объем антирезусного иммуноглобулина в гражданский оборот в июле 2025 года. До этого момента поставки будут ограниченными.

Недавно в Петербурге произошло уникальное событие: женщина, перенесшая пересадку печени, успешно родила третьего ребенка.

Фото: unsplash (Camylla Battani)