Петербурженка с пересаженной печенью родила третьего ребенка

Новорожденную дочку назвали Варварой.

В Петербурге произошло уникальное событие: женщина, перенесшая пересадку печени, успешно родила третьего ребенка. Это первый подобный случай в России. Роды прошли в клинике акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Беременность пациентки сопровождалась под контролем ведущих специалистов города, включая двух академиков РАН, пишет "Петербургский дневник".

Академик РАН Дмитрий Анатольевич Гранов, научный руководитель Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова, наблюдает за состоянием Ольги Герусовой с 2006 года, с момента трансплантации печени. Он лично участвовал в операции и курировал все три беременности. В знак благодарности Ольга назвала первенца Дмитрием, а дочь – Екатериной, в честь дочери академика.

Кесарево сечение провел Виталий Федорович Беженарь, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, совместно с командой специалистов высокого уровня. Ректор Первого медицинского университета, академик Сергей Федорович Багненко, также следил за течением беременности и родов. Благодаря профессионализму этих врачей Ольга Герусова стала мамой в третий раз.

Новорожденную дочку назвали Варварой. Счастливая мама отмечает, что малышка спокойна, хорошо ест и спит, и уже узнает голоса родителей.

Ольга рассказывает, что врачи поддержали ее в желании иметь третьего ребенка. Во время беременности потребовалась лишь небольшая корректировка курса препаратов, необходимых пациентам после трансплантации органов.

Врачи называют этот случай большой победой. По словам академика Гранова, подобные трансплантации хорошо отработаны и позволяют пациентам не только жить полноценной жизнью, но и создавать семьи.

Виталий Беженарь подчеркивает важность работы мультидисциплинарной команды в таких случаях, когда на любом этапе беременности могут возникнуть неожиданности.

Фото: Правительство Петербурга