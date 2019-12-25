Женщина получила ожоги тела в результате пожара на набережной реки Карповки

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В результате пожара в квартире на набережной реки Карповки пострадала женщина. Возгорание произошло ранним утром, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По официальной информации, огонь охватил одну из комнат в коммунальной квартире в доме №30. Пламя разгорелось на половине площади помещения. Пожар оперативно потушили, однако не обошлось без пострадавших.

По данным Piter.TV, женщину лет 50 госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в тяжелом состоянии. Они получила серьезные ожоги и отравилась смесью дымов.

Накануне пожар произошел на подстанции "Пискаревка".

Фото: Piter.TV