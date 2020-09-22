В Кудрово во время пожара пострадал человек

Огонь уничтожил 3 "квадрата" в квартире и балкон.

В Ленинградской области сегодня, 10 мая, произошел пожар. В Кудрово на 15 этаже дома № 14/2 на Европейском проспекте полыхала квартира. Об этом сообщили очевидцы в группе "Жизнь в Кудрово" в соцсети "ВКонтакте".

Жильцоы верхних и нижних этажей эвакуировали. Один человек пострадал во время возгорания. Кроме того, известно, что огонь уничтожил 3 "квадрата" в квартире и балкон. Подробности уточняются.

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Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово (Мария Николаева)