При пожаре в двушке в Красном Селе пострадал ребенок
Сегодня, 17:02
Ликвидировали огонь к 16:05 порядка 10 человек личного состава и две единицы техники.

В Красном Селе днем 18 марта произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Красногородская улица, 19к1, поступила спасателям в 15:35. В коридоре площадью 6 квадратных метров в двушке полыхала обстановка. Ликвидировали огонь к 16:05 порядка 10 человек личного состава и две единицы техники. 

В результате пострадал ребенок, его доставили в городское медицинское учреждение. По факту происшествия организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщину госпитализировали после квартирного пожара на проспекте Тореза. В однокомнатной квартире полыхало на площади 2 квадратных метра. 

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: красное село, пожар
