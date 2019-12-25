При пожаре в двушке в Красном Селе пострадал ребенок

В Красном Селе днем 18 марта произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Красногородская улица, 19к1, поступила спасателям в 15:35. В коридоре площадью 6 квадратных метров в двушке полыхала обстановка. Ликвидировали огонь к 16:05 порядка 10 человек личного состава и две единицы техники.

В результате пострадал ребенок, его доставили в городское медицинское учреждение. По факту происшествия организована проверка.

