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В Колпино ранним утром 10 пожарных тушили банно-прачечный комбинат
Сегодня, 14:04
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В Колпино ранним утром 10 пожарных тушили банно-прачечный комбинат

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Спустя полчаса пожар ликвидировали.

Сегодня, 28 августа, ранним утром произошел пожар в Колпинском районе. На улице  Культуры, 2/8А, полыхало помещение, площадь которого составляет 15 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 05:38. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Спустя полчаса пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. 

По информации Piter.tv, в здании, которое полыхало в воскресенье, расположен банно-прачечный комбинат. 

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника.

Фото: Piter.tv

Теги: банно-прачечный комбинат, колпино, улица культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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