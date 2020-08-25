В Колпино ранним утром 10 пожарных тушили банно-прачечный комбинат

Спустя полчаса пожар ликвидировали.

Сегодня, 28 августа, ранним утром произошел пожар в Колпинском районе. На улице Культуры, 2/8А, полыхало помещение, площадь которого составляет 15 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 05:38. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Спустя полчаса пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации Piter.tv, в здании, которое полыхало в воскресенье, расположен банно-прачечный комбинат.

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Фото: Piter.tv