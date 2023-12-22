В Кировском районе горела иномарка "Мазда"

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Кировском районе 6 марта произошел пожар. На Краснопутиловской у дома № 8 горел автомобиль "Мазда". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация на пульт диспетчера поступила в 12:59. В автомобиле происходило горение в салоне.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 13:06 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv