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В Кировском районе горела иномарка "Мазда"
Сегодня, 14:19
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В Кировском районе горела иномарка "Мазда"

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Кировском районе 6 марта произошел пожар. На Краснопутиловской у дома № 8 горел автомобиль "Мазда". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация на пульт диспетчера поступила в 12:59. В автомобиле  происходило горение в салоне.   

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 13:06 пожар был ликвидирован.       

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: краснопутиловская улица, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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