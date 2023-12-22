Смольный прогнозирует рост преступности в Петербурге

Основной причиной является сохранение сложной экономической и политической ситуации в стране.

Тенденция по росту преступности в Петербурге будет продолжаться. Такой прогноз содержит госпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Петербурге". Он основан на исследовании, согласно которому в 2020 году наблюдалось снижение общей преступности. Об этом пишет "Фонтанка".

При этом прогнозируется небольшое снижение зарегистрированных преступлений к 2024 году, со значением около 1,2 тыс. случаев на 100 тыс. человек. Эксперты предполагают, что после этого значение изменится. К 2025 году количество преступлений в Петербурге может увеличиться на 1-2% по сравнению с предыдущим периодом.

Основной причиной является сохранение сложной экономической и политической ситуации в стране. Кроме того, ожидается снижение численности населения города в период с 2024 по 2025 годы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге до 36,6% подростков хотя бы однократно употребляли психоактивные вещества.

Фото: Piter.TV