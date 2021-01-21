На Автовской улице горели старые покрышки

В Кировском районе Петербурга 29 марта произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС России.

Сообщение о возгорании на Автовской улице, 33, поступило на пульт спасателей накануне в 19:19. На открытой территории полыхали покрышки на площади 30 квадратных метров. В 19:48 огонь потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: смертельный пожар в поселке Лахта на Славянской улице произошел из-за печи. Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров, его тушили около четырех часов. Уточняется, что погиб 85-летний владелец жилища.

