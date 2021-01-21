  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Автовской улице горели старые покрышки
Сегодня, 8:58
224
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Кировском районе Петербурга 29 марта произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС России. 

Сообщение о возгорании на Автовской улице, 33, поступило на пульт спасателей накануне в 19:19. На открытой территории полыхали покрышки на площади 30 квадратных метров. В 19:48 огонь потушили. 

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: смертельный пожар в поселке Лахта на Славянской улице произошел из-за печи. Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров, его тушили около четырех часов. Уточняется, что погиб 85-летний владелец жилища. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии