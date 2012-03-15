Смертельный пожар на Славянской улице произошел из-за печи
Сегодня, 16:15
Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров, его тушили около четырех часов.

Дознаватели установили причину смертельного пожара в поселке Лахта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Уточняется, что возгорание возникло в частном доме по Славянской улице 9 февраля. Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров, его тушили около четырех часов. Погиб 85-летний владелец жилища. 

Причина происшествия – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи. Речь идет о ее перекаливании, подчеркнули спасатели. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Муринской дороге погиб мужчина. На кухне площадью 13 квадратных метров в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 10 квадратных метрах.

Фото: пресс-служба МЧС России 

