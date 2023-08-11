Пожар в производственном знании на Броневой тушили по повышенному рангу

Локализовали огонь в 09:23, ликвидировали открытое горение к 09:35.

В Кировском районе Петербурга ночью 29 декабря произошел пожар в производственном здании на Броневой улице. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 02:51, рассказали в МЧС России.

В кабельной шахте полыхало 30 погонных метров кабель-канала. Спасатели работали по дополнительному номеру 1-БИС. Локализовали огонь в 09:23, ликвидировали открытое горение к 09:35. Тушили пожар 21 сотрудник МЧС и пять единиц техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV