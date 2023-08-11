  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в производственном знании на Броневой тушили по повышенному рангу
Сегодня, 9:50
75
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в производственном знании на Броневой тушили по повышенному рангу

0 0

Локализовали огонь в 09:23, ликвидировали открытое горение к 09:35.

В Кировском районе Петербурга ночью 29 декабря произошел пожар в производственном здании на Броневой улице. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 02:51, рассказали в МЧС России. 

В кабельной шахте полыхало 30 погонных метров кабель-канала. Спасатели работали по дополнительному номеру 1-БИС. Локализовали огонь в 09:23, ликвидировали открытое горение к 09:35. Тушили пожар 21 сотрудник МЧС и пять единиц техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мощный пожар на набережной реки Екатерингофки локализован. В здании размером 20 на 100 метров полыхало на площади 300 "квадратов". 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии