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В поселке Новогорелово вспыхнули строительные вагончики

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Очевидцы вызвали пожарных.

В поселке Новогорелово сегодня, 25 декабря, произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На бульваре Десантника Вадима Чугунова вспыхнули строительные вагончики. По словам комментаторов, пламя охватило несколько построек. 

Пользователи отметили, что пожарных на место ЧП уже вызвали. Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели эвакуировали на берег со льда Ладожского озера потерявшихся жителей Ленобласти.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: бульвар десантника вадима чугунова, горят строительные вагончики, пожарные, поселок новогорелово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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