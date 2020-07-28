В поселке Новогорелово вспыхнули строительные вагончики

Очевидцы вызвали пожарных.

В поселке Новогорелово сегодня, 25 декабря, произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На бульваре Десантника Вадима Чугунова вспыхнули строительные вагончики. По словам комментаторов, пламя охватило несколько построек.

Пользователи отметили, что пожарных на место ЧП уже вызвали. Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели эвакуировали на берег со льда Ладожского озера потерявшихся жителей Ленобласти.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург