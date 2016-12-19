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Спасатели эвакуировали на берег со льда Ладожского озера потерявшихся жителей Ленобласти
Сегодня, 9:54
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Спасатели эвакуировали на берег со льда Ладожского озера потерявшихся жителей Ленобласти

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Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти нашли на Ладожском озере заблудившихся рыбаков. Мужчин вывели на сушу. Об этом сообщили в группе АСС ЛО в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел вблизи Загубской Губы. Жителей Новой Ладоги вернули на берег. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что со льда Ладожского озера спасли рыбаков, которые из-за метели ушли на 11 км вглубь озера.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: загубская губа, ладожское озеро, лед, новая ладога, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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